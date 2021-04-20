У студії шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 стане так «гаряче», що Філіпу Коляденку доведеться роздягтися. Завдяки одному із завдань Сергій Притула розкриє свій несподіваний талант – виявляється, телеведучий відмінно імітує звуки поїздів. Дімі Каднаю теж є чим похвалитися, адже музикант добре розбирається в образотворчому мистецтві. А ось Міла Єремєєва раптом зробить гучну заяву – в шоу всі проти жінок! Чи так це насправді? І які ще таланти приховують учасники? Це ти дізнаєшся в другому раунді в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 9 випуск дивитися онлайн

Де логіка 9 випуск 3 раунд дивитися онлайн