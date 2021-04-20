Video: Випуск 9. Раунд 1. «Вусата ведуча» хоче підсидіти Педана? Де логіка? Сезон 1

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20 квітня

Випуск 9. Раунд 1. «Вусата ведуча» хоче підсидіти Педана? Де логіка? Сезон 1

У 1 раунді шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 ти дізнаєшся, що коли у Лесі Нікітюк буде п’ять мільйонів підписників, то вона нарешті покаже свою другу половинку. Сергій Притула почне підозрювати, що Міла Єремєєва намагається підсидіти Олександра Педана, після чого почне активно підказувати правильні відповіді Дімі Каднаю і Філіпу Коляденку. Але чи допоможе це команді «Сантьяго» перемогти в першому ж раунді? Або ж дует «Вусата ведуча» зможе і без підказок виявитися розумнішим? Дивись цей неймовірний батл музики та телебачення в шоу Де логіка? 9 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 9. Раунд 1. «Вусата ведуча» хоче підсидіти Педана? Де логіка? Сезон 1
Випуск 9. Раунд 2. Міла Єремєєва обурена! Де логіка? Сезон 1
Випуск 9. Раунд 3. Леся Нікітюк зустрічалася з СБУшником? Де логіка? Сезон 1 ...
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