Video: Випуск 8. Раунд 5. Хто краще розбирається в алкоголі? Де логіка? Сезон 1

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13 квітня

Випуск 8. Раунд 5. Хто краще розбирається в алкоголі? Де логіка? Сезон 1

Логічний пінг-понг в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 буде присвячений алкоголю. До фіналу команди прийшли з рівним рахунком 2: 2, а це означає, що 5 раунд стане вирішальним у цій запеклій війні. Як Кіра Найтлі, Він Дізель, мавпа і Мері Поппінс допоможуть учасникам вгадувати назви коктейлів і міцних напоїв? Остання битва в 8 випуску змусить гравців проявити максимум ерудиції, фантазії та швидку реакцію, щоб вирвати довгоочікувану перемогу у суперників. Хто ж це буде? Дивись в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 8 випуск дивитися онлайн

Випуск 8. Раунд 5. Хто краще розбирається в алкоголі? Де логіка? Сезон 1
Випуск 8. Раунд 1. Дуже азартна Даша Астаф’єва. Де логіка? Сезон 1
Випуск 8. Раунд 2. Слава Камінська образилася і йде! Де логіка? Сезон 1 ...
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