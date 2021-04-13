Логічний пінг-понг в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 буде присвячений алкоголю. До фіналу команди прийшли з рівним рахунком 2: 2, а це означає, що 5 раунд стане вирішальним у цій запеклій війні. Як Кіра Найтлі, Він Дізель, мавпа і Мері Поппінс допоможуть учасникам вгадувати назви коктейлів і міцних напоїв? Остання битва в 8 випуску змусить гравців проявити максимум ерудиції, фантазії та швидку реакцію, щоб вирвати довгоочікувану перемогу у суперників. Хто ж це буде? Дивись в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 8 випуск дивитися онлайн