Четвертий раунд шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 присвячений фільмам та серіалам. У жодній з команд немає представників кінематографа, а це значить, що сили будуть рівні. Завдяки цій грі ти дізнаєшся, що брутальний Даніель Салем обожнює серіал «Відчайдушні домогосподарки», а Слава Камінська вважає Сергія Притулу ненависником жінок і сексистом. Хто ж в цьому раунді виявиться найбільшим фанатом фільмів і серіалів? Дивись в грі Вгадай мене в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

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