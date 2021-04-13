Video: Випуск 8. Раунд 4. Улюблений серіал Даніеля Салема. Де логіка? Сезон 1

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13 квітня

Випуск 8. Раунд 4. Улюблений серіал Даніеля Салема. Де логіка? Сезон 1

Четвертий раунд шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 присвячений фільмам та серіалам. У жодній з команд немає представників кінематографа, а це значить, що сили будуть рівні. Завдяки цій грі ти дізнаєшся, що брутальний Даніель Салем обожнює серіал «Відчайдушні домогосподарки», а Слава Камінська вважає Сергія Притулу ненависником жінок і сексистом. Хто ж в цьому раунді виявиться найбільшим фанатом фільмів і серіалів? Дивись в грі Вгадай мене в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка 8 випуск 5 раунд дивитися онлайн

Випуск 8. Раунд 4. Улюблений серіал Даніеля Салема. Де логіка? Сезон 1
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