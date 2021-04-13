Третій раунд в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 покаже, що команди абсолютно не розбираються в релігії, натомість забагато знають про зброю та азартні ігри. Іраклі Макацарія і Даніель Салем продовжать красти правильні відповіді жіночої команди, що ще більше загострить ситуацію в студії. У шоу Де логіка? 2021 остаточно всіх посварить занадто принциповий Сергій Притула та… Мерлін Менсон. Хто ж в результаті вирве перемогу і принесе своїй команді бал? Швидше дивись в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 8 випуск дивитися онлайн

Де логіка 8 випуск 4 раунд дивитися онлайн