Video: Випуск 8. Раунд 2. Слава Камінська образилася і йде! Де логіка? Сезон 1

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13 квітня

Випуск 8. Раунд 2. Слава Камінська образилася і йде! Де логіка? Сезон 1

У 2 раунді шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 Слава Камінська повноцінно включиться в гру і почне виривати перемогу зубами. Загострення пристрастей буде настільки високим, що співачка вимагатиме від чоловічої команди оплату послуг її психотерапевта. А коли Даніель Салем і Іраклі Макацарія нахабно вкрадуть правильну відповідь жіночої команди, Слава голосно заявить – вона образилася і залишає шоу! Чи допоможе їй цей ультиматум виграти у Третьому зайвому? Дивись в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 8. Раунд 2. Слава Камінська образилася і йде! Де логіка? Сезон 1
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