У 2 раунді шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 Слава Камінська повноцінно включиться в гру і почне виривати перемогу зубами. Загострення пристрастей буде настільки високим, що співачка вимагатиме від чоловічої команди оплату послуг її психотерапевта. А коли Даніель Салем і Іраклі Макацарія нахабно вкрадуть правильну відповідь жіночої команди, Слава голосно заявить – вона образилася і залишає шоу! Чи допоможе їй цей ультиматум виграти у Третьому зайвому? Дивись в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 8 випуск дивитися онлайн

Де логіка 8 випуск 3 раунд дивитися онлайн