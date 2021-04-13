Video: Випуск 8. Раунд 1. Дуже азартна Даша Астаф’єва. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 8 випуск від 13.04.2021 на Новому каналі частина 1 | Де логіка онлайн на Новому каналі
Новий канал / Де логіка? / Сезон 1 / Де логіка: дивіться онлайн 8 випуск від 13.04.2021 / Випуск 8. Раунд 1. Дуже азартна Даша Астаф’єва. Де логіка? Сезон 1
13 квітня

Випуск 8. Раунд 1. Дуже азартна Даша Астаф’єва. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся розважальне шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021, в якому хлопці та дівчата з’ясовують, чия ж логіка більш залізна – чоловіча або жіноча. Цього разу у складі чоловічої команди з дивною назвою «Юфь!» одні з найбільш брутальних чоловіків України – Іраклі Макацарія і Даніель Салем. А Даша Астаф’єва та Слава Камінська доводитимуть, що краса, розум і хитрість йдуть рука об руку. У 1 раунді відразу стане зрозуміло, що дівчата збираються серйозно боротися за перемогу! Чи зможуть хлопці протистояти такому натиску? Це ти дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 8 випуск від 13.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 7 випуск дивитися онлайн

Де логіка 8 випуск 2 раунд дивитися онлайн

Випуск 8. Раунд 1. Дуже азартна Даша Астаф’єва. Де логіка? Сезон 1
Випуск 8. Раунд 2. Слава Камінська образилася і йде! Де логіка? Сезон 1 ...
​​​​​​​Випуск 8. Раунд 3. Мерлін Менсон всіх посварить. Де логіка? Сезон 1
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності