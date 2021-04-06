Ти дивишся фінал шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021, в якому дізнаєшся, у якої команди дійсно залізна логіка. У Логічному пінг-понгу «Мамки» і «Три мушкетери» продемонструють своє вміння розгадувати ребуси. Всі вони будуть пов’язані однією темою – музичні інструменти. Оскільки в кожній команді є музиканти, то бій буде по-справжньому спекотним! Але в 5 раунді важливо не тільки добре розбиратися в темі, але і швидко давати правильні відповіді, поки суперники не зробили це раніше. Кому ж вдасться вирвати перемогу? Дивись в фіналі шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу.

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