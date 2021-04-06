У раунді Вгадай мене в шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 справжньою зіркою стане Володимир Остапчук. Навіть Сергій Притула буде вражений тим, наскільки глибокі пізнання телеведучого в кінематографі. Чи зможе жіноча команда цьому протистояти? Дізнаєшся в Де логіка? 2021. Але, як не дивно, учасників заведе в глухий кут найлегше завдання. «Мамки» і «Три мушкетери» довго згадуватимуть, який же мультфільм пов’язує кішок, собак і Сергія Притулу. Все це дивись в 4 раунді шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 7 випуск дивитися онлайн

Де логіка 7 випуск 5 раунд дивитися онлайн