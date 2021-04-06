Video: Випуск 7. Частина 3. MamaRika розтопить серце Притули. Де логіка? Сезон 1

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06 квітня

Випуск 7. Частина 3. MamaRika розтопить серце Притули. Де логіка? Сезон 1

У шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 MamaRika і Alyona Alyona покажуть усім, що їхня уява просто пушка! І саме цим дівчата розтоплять серце Сергія Притули. Антон Савлепов вперше за довгий час згадає про м’ясо. А все тому, що учасники довго думатимуть, що ж вийде, якщо від шаурми відняти лаваш. Саме це завдання стане практично нездійсненним для всіх гравців. Чи зможуть «Мамки» і «Мушкетери» все ж таки дати правильну відповідь? Дізнаєшся в 3 раунді шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 7 випуск дивитися онлайн

Де логіка 7 випуск 4 раунд дивитися онлайн

Випуск 7. Частина 3. MamaRika розтопить серце Притули. Де логіка? Сезон 1
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