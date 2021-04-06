У 2 раунді шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021, в якому учасники зіграють в Третій зайвий. Гравці повинні зрозуміти, які зайві предмети знаходяться на зображеннях, які їм покаже Сергій Притула. У цьому раунді ти дізнаєшся, що Володимир Остапчук чудово розбирається в мистецтві та архітектурі Австралії. А Антон Савлепов зізнається, що у нього є ще одне цікаве хобі. Чим займається артист у вільний час? Це ти дізнаєшся у 2 раунді шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 7 випуск дивитися онлайн

Де логіка 7 випуск 3 раунд дивитися онлайн