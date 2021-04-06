Дивись 1 раунд в шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021, в якому на жіночій стороні гратимуть зірки українського хіп-хопу MamaRika та Alyona Alyona, а на чоловічий – телеведучий Володимир Остапчук та музикант Антон Савлепов. Раунд Що спільного? спочатку здасться гравцям легким, але незабаром учасники зрозуміють, що їхня логіка не така чудова, як вони припускали. Чи зможуть учасники здогадатися, що об’єднує Гаррі Поттера, окуляри та рожевий колір? Дивись в 1 раунді шоу Де логіка? 7 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка 7 випуск 2 раунд дивитися онлайн