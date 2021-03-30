Конкурс Логічний пінг-понг в шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 – один з найскладніших у грі. Учасникам необхідно продемонструвати вміння помічати деталі та швидко давати правильні відповіді. У 6-му випуску на панно з ребусами зіркам необхідно знайти зашифровані бренди автомобілів. Як пов’язаний ніс котика та автомобіль Ілона Маска? І хто з учасників не бачить різниці між алфавітом і таблицею Менделєєва? Все це ти дізнаєшся у фіналі шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 на сайті Нового каналу.

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