В 4-му раунді шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 зірки зіграють у Вгадай мене. Учасники повинні здогадатися, які фільми та серіали зашифровані в коротких анімаційних відео. У 6 випуску ніхто із зірок не має відношення до сфери кіно, а тому шанси рівні. Команда «До речі» без свого відома допоможуть «Барселоні» заробити зайвий бал. А як подяку хлопці чогось кинуть мокрою рибою в жіночу команду. Що ще цікавого відбудеться в 4 раунді? Дивись просто зараз в шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 6 випуск дивитися онлайн

Де логіка 6 випуск 5 раунд дивитися онлайн