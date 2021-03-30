Video: Випуск 6. Частина 4. Не родись вродливою, а родись з логікою. Де логіка? Сезон 1

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30 березня

Випуск 6. Частина 4. Не родись вродливою, а родись з логікою. Де логіка? Сезон 1

В 4-му раунді шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 зірки зіграють у Вгадай мене. Учасники повинні здогадатися, які фільми та серіали зашифровані в коротких анімаційних відео. У 6 випуску ніхто із зірок не має відношення до сфери кіно, а тому шанси рівні. Команда «До речі» без свого відома допоможуть «Барселоні» заробити зайвий бал. А як подяку хлопці чогось кинуть мокрою рибою в жіночу команду. Що ще цікавого відбудеться в 4 раунді? Дивись просто зараз в шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 6 випуск дивитися онлайн

Де логіка 6 випуск 5 раунд дивитися онлайн

Випуск 6. Частина 4. Не родись вродливою, а родись з логікою. Де логіка? Сезон 1
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Випуск 6. Частина 2. Жіночу команду врятує паспорт Вікторії Смеюхи. Де логіка? Сезон ...
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