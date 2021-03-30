Video: Випуск 6. Частина 3. Крилата восьмилапка не дає спокою Роману Міщерякову. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 6 випуск від 30.03.2021 на Новому каналі частина 3 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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30 березня

Випуск 6. Частина 3. Крилата восьмилапка не дає спокою Роману Міщерякову. Де логіка? Сезон 1

Сергій Притула в шоу Де логіка? 6 випуск від 30.03.2021 попередить учасників, що 3-й раунд їм буде просто не по зубах. Однак одній з команд вдасться вирішувати складні ребуси буквально в лічені хвилини. У цьому конкурсі Роман Міщеряков намагатиметься довести існування крилатої восьмилапки, а Сергій Притула почне розповідати невідомі факти з життя Лесі Нікітюк. І саме вона і вирішить результат раунду. Як телеведучій вдалося вплинути на рахунок, навіть не бувши присутньою в студії? Це ти дізнаєшся просто зараз в 6 випуску шоу Де логіка? від 30.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 6 випуск дивитися онлайн

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Випуск 6. Частина 3. Крилата восьмилапка не дає спокою Роману Міщерякову. Де логіка? Сезон 1
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