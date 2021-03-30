Video: Випуск 6. Частина 2. Жіночу команду врятує паспорт Вікторії Смеюхи. Де логіка? Сезон 1

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30 березня

Випуск 6. Частина 2. Жіночу команду врятує паспорт Вікторії Смеюхи. Де логіка? Сезон 1

У 2 раунді розважального шоу Де логіка? 2021 Валентин Міхієнко продовжить дивувати глядачів своїм інтелектом, і саме тому комік точно знає, чого не вистачає на найвідомішій картині Сєрова. Роман Міщеряков продемонструє свої знання в області фізики, а Олена-Крістіна Лебідь – у більярді. Але справжньою зіркою 2 раунду 6 випуску шоу Де логіка? стане Вікторія Смеюха, яка повністю змінить розстановку сил після 1-го конкурсу. Все це дивись в Де логіка? від 30.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 6 випуск дивитися онлайн

Де логіка 6 випуск 3 раунд дивитися онлайн

Випуск 6. Частина 2. Жіночу команду врятує паспорт Вікторії Смеюхи. Де логіка? Сезон 1
Випуск 6. Частина 1. Валентин Міхієнко прийшов перемагати. Де логіка? Сезон 1
Випуск 6. Частина 3. Крилата восьмилапка не дає спокою Роману Міщерякову. Де логіка? ...
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