У 2 раунді розважального шоу Де логіка? 2021 Валентин Міхієнко продовжить дивувати глядачів своїм інтелектом, і саме тому комік точно знає, чого не вистачає на найвідомішій картині Сєрова. Роман Міщеряков продемонструє свої знання в області фізики, а Олена-Крістіна Лебідь – у більярді. Але справжньою зіркою 2 раунду 6 випуску шоу Де логіка? стане Вікторія Смеюха, яка повністю змінить розстановку сил після 1-го конкурсу. Все це дивись в Де логіка? від 30.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 6 випуск дивитися онлайн

Де логіка 6 випуск 3 раунд дивитися онлайн