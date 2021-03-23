Video: Випуск 5. Раунд 5. Алла Костромічова вирішить результат гри. Де логіка? Сезон 1

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23 березня

Випуск 5. Раунд 5. Алла Костромічова вирішить результат гри. Де логіка? Сезон 1

Раунд, в якому перемагають тільки ті учасники, які вміють дійсно швидко думати. У шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 командам Ніжний борщ і Калинова сережка необхідно швидко розгадувати ребуси, які заховані на одному великому панно. За кожну правильну відповідь команда отримує бал, а це значить: у фіналі гравці можуть відігратися. Тема Логічного пінг-понгу – різновиди спорту. Гра буде неймовірно запеклою, адже всі учасники азартні! Так чия ж логіка переможе – хлопців чи дівчат? Це ти дізнаєшся у фіналі шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 5 випуск дивитися онлайн

Випуск 5. Раунд 5. Алла Костромічова вирішить результат гри. Де логіка? Сезон 1
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