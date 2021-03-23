Раунд, в якому ти дізнаєшся, хто з учасників шоу Де логіка? 5 випуск краще за інших знається на кіно та серіалах. У грі Вгадай мене Аллі Костромічовій, Соні Плакидюк, Кості Трембовецькому і Володимиру Шумку необхідно зрозуміти, які фільми зашифровані в анімаційних мультиках. Завдяки одній з анімацій ти дізнаєшся, хто із зірок так і не подивився один із найвідоміших серіалів Нового каналу. І як знання Соні Плакидюк в теорії кольору допоможуть їй розгадати найскладніший кіноребус у 4 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 5 випуск дивитися онлайн

Де логіка 5 випуск 5 раунд дивитися онлайн