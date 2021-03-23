Video: Випуск 5. Раунд 4. Хто виявиться сильнішим у кіноребусах? Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 5 випуск від 23.03.2021 на Новому каналі частина 4 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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23 березня

Випуск 5. Раунд 4. Хто виявиться сильнішим у кіноребусах? Де логіка? Сезон 1

Раунд, в якому ти дізнаєшся, хто з учасників шоу Де логіка? 5 випуск краще за інших знається на кіно та серіалах. У грі Вгадай мене Аллі Костромічовій, Соні Плакидюк, Кості Трембовецькому і Володимиру Шумку необхідно зрозуміти, які фільми зашифровані в анімаційних мультиках. Завдяки одній з анімацій ти дізнаєшся, хто із зірок так і не подивився один із найвідоміших серіалів Нового каналу. І як знання Соні Плакидюк в теорії кольору допоможуть їй розгадати найскладніший кіноребус у 4 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 5 випуск дивитися онлайн

Де логіка 5 випуск 5 раунд дивитися онлайн

Випуск 5. Раунд 4. Хто виявиться сильнішим у кіноребусах? Де логіка? Сезон 1
Випуск 5. Раунд 1. Володимир Шумко – президент? Де логіка? Сезон 1
Випуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецький – найслабша ланка. Де логіка? Сезон 1 ...
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