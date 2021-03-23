У якої з команд найкраще розвинена уява? Це стане відомо в 3 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021. У грі Плюс-мінус учасникам доведеться активувати фантазію, адже саме від неї залежатиме успішне проходження раунду. Що буде, якщо від Шевченка відняти Грушевського? І чому шоколад плюс сонце – це не фондю? На всі ці дивні запитання ти знайдеш відповіді в 3 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка 5 випуск 4 раунд дивитися онлайн