Video: Випуск 5. Раунд 3. Феєрія думки Соні Плакидюк. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 5 випуск від 23.03.2021 на Новому каналі частина 3 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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23 березня

Випуск 5. Раунд 3. Феєрія думки Соні Плакидюк. Де логіка? Сезон 1

У якої з команд найкраще розвинена уява? Це стане відомо в 3 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021. У грі Плюс-мінус учасникам доведеться активувати фантазію, адже саме від неї залежатиме успішне проходження раунду. Що буде, якщо від Шевченка відняти Грушевського? І чому шоколад плюс сонце – це не фондю? На всі ці дивні запитання ти знайдеш відповіді в 3 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 5. Раунд 3. Феєрія думки Соні Плакидюк. Де логіка? Сезон 1
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