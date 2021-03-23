У 2 раунді 5 випуску від 23.03.2021 шоу Де логіка? учасники зіграють у Було та загуло, в якому необхідно знайти відсутні предмети на зображеннях. Костя Трембовецький виявиться затятим фанатом Гаррі Поттера, проте однаково отримає від Сергія Притули звання найслабшої ланки. Дует Ніжний борщ буде врятований Володимиром Шумком, який чудово знається в чоловічому макіяжі й Ісусі. Але чи зможуть вони перемогти розумних і швидких Соню Плакидюк та Аллу Костромічову? Це ти дізнаєшся у 2 раунді шоу Де логіка? 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 5 випуск дивитися онлайн

Де логіка 5 випуск 3 раунд дивитися онлайн