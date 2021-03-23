Дивись просто зараз, як краса та почуття гумору змагаються у швидкості мислення в шоу Де логіка? 1 сезон 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу. На цьому тижні в логічній битві зустрінуться зірки Improv Live Show Володимир Шумко і Костянтин Трембовецький, а також фотограф Соня Плакидюк і модель та телеведуча Алла Костромічова. У 1 раунді ти дізнаєшся, чому Володимир Шумко став президентом кучерявих людей, а Костянтин Трембовецький – гравцем на боці жіночої команди. Раунд Що спільного? дивись просто зараз у шоу Де логіка? 1 сезон 5 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 4 випуск дивитися онлайн

Де логіка 5 випуск 2 раунд дивитися онлайн