Video: Випуск 4. Раунд 5. І перемогу отримує… Де логіка? Сезон 1

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16 березня

Випуск 4. Раунд 5. І перемогу отримує… Де логіка? Сезон 1

Грандіозний фінал у 4 випуску шоу Де логіка? 2021 вирішить долю звання «Залізна логіка»! Величезна картина, така собі солянка із різноманітних ребусів, загадок і малюнків, просто зараз з’явиться на екрані. Завдання двох команд: якнайшвидше розшифрувати кожен ребус і здобути більше балів. Заковика фіналу в тому, що на відміну від попередніх раундів, команди отримують бал за кожну правильну відповідь. Ти запитаєш, а як можливо взагалі щось побачити в цьому хаосі ребусів? Усе дуже просто – спільна тема. І сьогодні це імена! Хто вирветься вперед у фіналі й отримає звання «Залізна логіка»? Дивись онлайн шоу Де логіка? 4 випуск від 16.03.2021!

Де логіка 4 випуск дивитися онлайн

Випуск 4. Раунд 5. І перемогу отримує… Де логіка? Сезон 1
Випуск 4. Раунд 1. Кицюні VS InTeam. Де логіка? Сезон 1
Випуск 4. Раунд 2. Швидка допомога не врятувала Кицюнь. Де логіка? Сезон 1 ...
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