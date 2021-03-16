Грандіозний фінал у 4 випуску шоу Де логіка? 2021 вирішить долю звання «Залізна логіка»! Величезна картина, така собі солянка із різноманітних ребусів, загадок і малюнків, просто зараз з’явиться на екрані. Завдання двох команд: якнайшвидше розшифрувати кожен ребус і здобути більше балів. Заковика фіналу в тому, що на відміну від попередніх раундів, команди отримують бал за кожну правильну відповідь. Ти запитаєш, а як можливо взагалі щось побачити в цьому хаосі ребусів? Усе дуже просто – спільна тема. І сьогодні це імена! Хто вирветься вперед у фіналі й отримає звання «Залізна логіка»? Дивись онлайн шоу Де логіка? 4 випуск від 16.03.2021!

Де логіка 4 випуск дивитися онлайн