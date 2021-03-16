Video: Випуск 4. Раунд 4. Хто переможе суперників «всуху»? Де логіка? Сезон 1

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16 березня

Випуск 4. Раунд 4. Хто переможе суперників «всуху»? Де логіка? Сезон 1

Настав час анімаційних роликів! У шоу Де логіка? 4 випуск від 16.03.2021 Сергій Притула приготував для Олі Цибульської, Дмитра Танковича, Ілони Гвоздьової та Ivan NAVI короткі відеоребуси. У них зашифровані назви популярних фільмів, серіалів чи мультфільмів. Цікаво, яка із команд виявиться кіноманом і відгадає найбільше назв? Відповідь – далі.

Уже перша анімація зажене зірок у глухий кут. Однак Дмитро Танкович не пальцем роблений! Він швидко вийде зі складної ситуації та придумає власний фільм. Можливо, схема «пальцем у небо» принесе їм перемогу? Дізнайся зовсім скоро в 4 випуску шоу Де логіка?

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Випуск 4. Раунд 4. Хто переможе суперників «всуху»? Де логіка? Сезон 1
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