Настав час анімаційних роликів! У шоу Де логіка? 4 випуск від 16.03.2021 Сергій Притула приготував для Олі Цибульської, Дмитра Танковича, Ілони Гвоздьової та Ivan NAVI короткі відеоребуси. У них зашифровані назви популярних фільмів, серіалів чи мультфільмів. Цікаво, яка із команд виявиться кіноманом і відгадає найбільше назв? Відповідь – далі.

Уже перша анімація зажене зірок у глухий кут. Однак Дмитро Танкович не пальцем роблений! Він швидко вийде зі складної ситуації та придумає власний фільм. Можливо, схема «пальцем у небо» принесе їм перемогу? Дізнайся зовсім скоро в 4 випуску шоу Де логіка?

Де логіка 4 випуск дивитися онлайн

Де логіка 4 випуск 5 раунд дивитися онлайн