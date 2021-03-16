Ти дивишся онлайн продовження 4 випуску шоу Де логіка? від 16.03.2021 на сайті Нового каналу!

У 3 раунді Плюс-Мінус дві зіркові команди доведуть до істерики Сергія Притулу. Ба більше, ведучий за кілька хвилин і посивіє, і поплаче від сміху, і збереться на пенсію. А все через «кмітливість» Кицюнь та InTeam. Річ у тім, що зірки так довго не зможуть відійти від попередніх раундів, що переплутають грішне з праведним. То назвуть принца Вільяма імпотентом, то таблетку й лід – хокеєм. А в чорному квадраті бачитимуть білий! Здається, Сергію Притулі час видавати молоко за шкідливість роботи. Більше подробиць шаленого раунду дивись у шоу Де логіка? 4 випуск.

Де логіка 4 випуск дивитися онлайн

Де логіка 4 випуск 4 раунд дивитися онлайн