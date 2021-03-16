У раунді Третій зайвий шоу Де логіка? 4 випуск Кицюні та InTeam навпаки шукатимуть, що ж зайве в ребусах Сергія Притули. Спершу в бій вирвуться чоловіки. Але жіноча команда, відчуваючи близьку поразку, так активізується, що захоче забрати Оскар у Meryl Streep. Ба більше, ні з того ні із сього їм ввижатимуться хрести. Ситуацію не врятує навіть карета швидкої допомоги… То хто ж стане переможцем цього раунду? Не зволікай – усі подробиці дивись онлайн у 4 випуску шоу Де логіка? на сайті Нового каналу.

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Де логіка 4 випуск 3 раунд дивитися онлайн