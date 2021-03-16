Video: Випуск 3. Раунд 5. Позитивна магія vs PINK PONK: хто кого? Де логіка? Сезон 1

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16 березня

Випуск 3. Раунд 5. Позитивна магія vs PINK PONK: хто кого? Де логіка? Сезон 1

У розважальному шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 фінал! Просто зараз зіркові команди зійдуться в логічному пінг-понгу аби остаточно з’ясувати, у кого краща логіка: у жінок чи чоловіків. На екрані з’явиться картинка, у якій є багато загадок, ребусів і головоломок. Усі малюнки об’єднані однією темою, у межах якої командам потрібно відгадати усі об’єкти. Хто краще впорається із завданням і отримає звання залізної логіки? А хто залишиться в аутсайдерах? Не пропусти динамічний фінал – дивись шоу Де логіка? випуск 3 на сайті Нового каналу!

Де логіка 3 випуск дивитися онлайн

Випуск 3. Раунд 5. Позитивна магія vs PINK PONK: хто кого? Де логіка? Сезон 1
Випуск 3. Раунд 1. Маргарет Тетчер збила команди з пантелику. Де логіка? Сезон ...
Випуск 3. Раунд 2. У студії запахло смаженим! Де логіка? Сезон 1
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