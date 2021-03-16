У 4 раунді шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 розпочнеться запекла боротьба. Адже до фіналу залишився один крок і потрібно гарненько попітніти, щоб отримати додатковий бал. Сергій Притула підготував учасникам анімаційний сюжет у якому зашифрована назва фільму, мультфільму чи серіалу. Завдання команд – подивитися ролик і якомога швидше дати правильну відповідь. А ти добре знаєшся на кіно? Готовий перевірити свою логіку разом із зірками? Тоді мерщій вмикай Новий канал і дивись онлайн 3 випуск шоу Де логіка? сезон 1.

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