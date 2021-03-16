Дивись онлайн розважальне шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 на Новому каналі! У 3 раунді команди додаватимуть і відніматимуть, але не цифри, а картинки. Під час цього змагання чоловіки вигадуватимуть нові слова, а жінки будуватимуть складні причинно-наслідкові зв’язки. Чия тактика спрацює краще? Дізнайся просто зараз!

Сергій Притула підготував дуже цікаві зображення, які на перший погляд зовсім не пов'язані між собою. Проте якщо придивитися краще, то там все логічно. Хочеш дізнатися, що спільного між свинею і блискавкою? І що буде, якщо від морозива відняти повітряні кульки? Відповіді дивись у проекті Де логіка? випуск 3 на Новому каналі.

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