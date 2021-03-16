У 2 раунді шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 команди зіграють у Було та загуло. На екрані з’являтимуться зображення, на яких не вистачає якоїсь важливої деталі. Завдання учасників – відгадати її швидше суперника. Переможе та команда, яка першою дасть 5 правильних відповідей. У гонитві за перемогу Анна Трінчер домалює мамонту роги, чим дуже розсмішить Сергія Притулу. А як із завданням впорається команда Позитивна магія? Чи вдасться Дімі Євтушенку та Позитиву покласти на лопатки жіночу логіку? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн розважальне шоу Де логіка? випуск 3 на Новому каналі.

Де логіка 3 випуск дивитися онлайн

Де логіка 3 випуск 3 раунд дивитися онлайн