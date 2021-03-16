Video: Випуск 3. Раунд 2. У студії запахло смаженим! Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 3 випуск від 16.03.2021 на Новому каналі частина 2 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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16 березня

Випуск 3. Раунд 2. У студії запахло смаженим! Де логіка? Сезон 1

У 2 раунді шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 команди зіграють у Було та загуло. На екрані з’являтимуться зображення, на яких не вистачає якоїсь важливої деталі. Завдання учасників – відгадати її швидше суперника. Переможе та команда, яка першою дасть 5 правильних відповідей. У гонитві за перемогу Анна Трінчер домалює мамонту роги, чим дуже розсмішить Сергія Притулу. А як із завданням впорається команда Позитивна магія? Чи вдасться Дімі Євтушенку та Позитиву покласти на лопатки жіночу логіку? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн розважальне шоу Де логіка? випуск 3 на Новому каналі.

Де логіка 3 випуск дивитися онлайн

Де логіка 3 випуск 3 раунд дивитися онлайн

Випуск 3. Раунд 2. У студії запахло смаженим! Де логіка? Сезон 1
Випуск 3. Раунд 1. Маргарет Тетчер збила команди з пантелику. Де логіка? Сезон ...
Випуск 3. Раунд 3. Якій команді пороблено? Де логіка? Сезон 1
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