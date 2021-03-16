Дивись онлайн розважальне шоу Де логіка? 1 сезон 3 випуск від 16.03.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу в гості до Сергія Притули завітають ілюзіоніст Діма Євтушенко, співак Позитив, хітмейкерка Jerry Heil і співачка та актриса Анна Трінчер. Яка команда здобуде перемогу в 3 випуску шоу Де логіка? Дізнайся просто зараз!

Сергій Притула підготує учасникам картинки, які вони мають відгадати в 1 раунді. На екранах з’являтимуться відразу три зображення, завдання гравців – назвати, що між ними спільного. Хто виявиться більш кмітливим: чоловіки чи жінки? Відповідь дивись у шоу Де логіка? сезон 1 випуск 3 онлайн.

Де логіка 2 випуск дивитися онлайн

Де логіка 3 випуск 2 раунд дивитися онлайн