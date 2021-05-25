У шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 в 5 раунді у чоловічої команди буде остання можливість спробувати перемогти дівчат. У Логічному пінг-понгу стане зрозуміло, хто в школі не прогулював географію, а також хто багато подорожує, бо ребуси будуть присвячені великим містам. У фіналі програми найголовніше – це швидкість. Дублін, Сараєво, Монако, Рига, Мінськ, Ватикан – яка команда зможе швидше клацати ребуси як насіння? Це ти дізнаєшся в 5 раунді шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу.

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