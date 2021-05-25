Video: Випуск 13. Частина 5. Хто прогулював географію? Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 13 випуск від 25.05.2021 на Новому каналі частина 5 | Де логіка онлайн на Новому каналі
Новий канал / Де логіка? / Сезон 1 / Де логіка: дивіться онлайн 13 випуск від 25.05.2021 / Випуск 13. Частина 5. Хто прогулював географію? Де логіка? Сезон 1
25 травня

Випуск 13. Частина 5. Хто прогулював географію? Де логіка? Сезон 1

У шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 в 5 раунді у чоловічої команди буде остання можливість спробувати перемогти дівчат. У Логічному пінг-понгу стане зрозуміло, хто в школі не прогулював географію, а також хто багато подорожує, бо ребуси будуть присвячені великим містам. У фіналі програми найголовніше – це швидкість. Дублін, Сараєво, Монако, Рига, Мінськ, Ватикан – яка команда зможе швидше клацати ребуси як насіння? Це ти дізнаєшся в 5 раунді шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 13 випуск дивитися онлайн

Випуск 13. Частина 5. Хто прогулював географію? Де логіка? Сезон 1
Випуск 13. Частина 1. Дівчата зрадять чоловіків. Де логіка? Сезон 1
Випуск 13. Частина 2. Підстава від Мерилін Монро. Де логіка? Сезон 1
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності