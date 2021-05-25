Video: Випуск 13. Частина 4. Єгор Крутоголов стане дуже angry. Де логіка? Сезон 1

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25 травня

Випуск 13. Частина 4. Єгор Крутоголов стане дуже angry. Де логіка? Сезон 1

Дивись 4 раунд в шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021, в якому команди зіграють у Вгадай мене. Щоб перемогти, учасники повинні згадати всі фільми, серіали та мультфільми, які вони коли-небудь бачили. Після низки невдач Єгор Крутоголов по-справжньому розсердиться, що допоможе йому вгадати мультик «Angry Birds». А Мел Гібсон допоможе жіночій команді згадати французький кінематограф. Так хто ж переможе в цьому раунді? Це ти дізнаєшся в шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 13. Частина 4. Єгор Крутоголов стане дуже angry. Де логіка? Сезон 1
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Випуск 13. Частина 2. Підстава від Мерилін Монро. Де логіка? Сезон 1
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