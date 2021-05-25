Video: Випуск 13. Частина 3. Помста чоловічої команди. Де логіка? Сезон 1

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25 травня

Випуск 13. Частина 3. Помста чоловічої команди. Де логіка? Сезон 1

У шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 актори та автори Дизель Шоу зіграють в одному з найскладніших раундів в програмі – Плюс-мінус. Саме в цій грі учасникам необхідно проявити всі грані своєї фантазії. І перший же ребус виявиться настільки складним для «Глубуля» і «Буль», що Сергію Притулі доведеться буквально на собі показувати правильну відповідь. Також в третьому раунді дівчатам бумерангом повернеться їхня зрада в самому початку шоу, і Євген Сморигін та Єгор Крутоголов вкрадуть правильну відповідь у жіночої команди. Все це дивись в шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 13. Частина 3. Помста чоловічої команди. Де логіка? Сезон 1
Випуск 13. Частина 1. Дівчата зрадять чоловіків. Де логіка? Сезон 1
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