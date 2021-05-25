Дивись онлайн шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021, в якому команди «Глубуля» і «Буль» зіграють в Третій зайвий. Яна Глущенко і Вікторія Булітко дадуть хлопцям можливість відгадати найлегші завдання в грі, а самі продемонструють свій блискучий розум, розгадуючи складні ребуси. Але актриса Мерилін Монро і звичайний календар змусять обидві команди сумніватися у власній спостережливості. Так хто ж зможе дати більше правильних відповідей в Третьому зайвому? Дізнаєшся просто зараз в розважальному шоу Де логіка? 13 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу.

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