Video: Випуск 12. Раунд 5. Яма виявиться під Лесею Нікітюк. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 12 випуск від 11.05.2021 на Новому каналі частина 5 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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11 травня

Випуск 12. Раунд 5. Яма виявиться під Лесею Нікітюк. Де логіка? Сезон 1

Фінальний раунд в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 стане вирішальним у цій грі. Юлії Саніній, Владу Ямі, Євгену Коту та Олені Шоптенко доведеться згадати імена всіх своїх колег по цеху, бо Логічний пінг-понг буде присвячений зіркам українського шоу-бізнесу. Леся Нікітюк на своїй маршрутці переїде Яму, а Ельза з «Холодного серця» виявиться причетною до найвідомішої української групи. Чи зможе чоловіча команда вирвати перемогу у Шоптенко і Саніної? Або ж пам’ять дівчат на імена не дасть їм програти? Це ти дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 12 випуск дивитися онлайн

Випуск 12. Раунд 5. Яма виявиться під Лесею Нікітюк. Де логіка? Сезон 1
Випуск 12. Раунд 1. Амбіційні плани Влада Ями. Де логіка? Сезон 1
Випуск 12. Раунд 2. Олена Шоптенко – фахівчиня з азартних ігор. Де логіка? ...
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