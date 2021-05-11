Фінальний раунд в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 стане вирішальним у цій грі. Юлії Саніній, Владу Ямі, Євгену Коту та Олені Шоптенко доведеться згадати імена всіх своїх колег по цеху, бо Логічний пінг-понг буде присвячений зіркам українського шоу-бізнесу. Леся Нікітюк на своїй маршрутці переїде Яму, а Ельза з «Холодного серця» виявиться причетною до найвідомішої української групи. Чи зможе чоловіча команда вирвати перемогу у Шоптенко і Саніної? Або ж пам’ять дівчат на імена не дасть їм програти? Це ти дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

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