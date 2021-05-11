В 4 раунді в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 учасники традиційно розгадують кіноребуси, в яких зашифровані назви фільмів і серіалів. Олена Шоптенко продовжить свою феєричну ходу у грі та почне давати дострокові відповіді, а знання української архітектури дасть можливість Владу Ямі вгадати назву мультфільму. Ґодзілла і Кінг-Конг допоможуть учасникам згадати культовий фільм з Сандрою Буллок, але виявиться, що головним фанатом цього кінотвору є зовсім не жіноча команда. Хто ж переможе у Вгадай мене? Дивись в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 12 випуск дивитися онлайн

Де логіка 12 випуск 5 раунд дивитися онлайн