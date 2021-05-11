Video: Випуск 12. Раунд 4. Хто фанат Сандри Буллок в чоловічій команді? Де логіка? Сезон 1

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11 травня

Випуск 12. Раунд 4. Хто фанат Сандри Буллок в чоловічій команді? Де логіка? Сезон 1

В 4 раунді в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 учасники традиційно розгадують кіноребуси, в яких зашифровані назви фільмів і серіалів. Олена Шоптенко продовжить свою феєричну ходу у грі та почне давати дострокові відповіді, а знання української архітектури дасть можливість Владу Ямі вгадати назву мультфільму. Ґодзілла і Кінг-Конг допоможуть учасникам згадати культовий фільм з Сандрою Буллок, але виявиться, що головним фанатом цього кінотвору є зовсім не жіноча команда. Хто ж переможе у Вгадай мене? Дивись в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 12. Раунд 4. Хто фанат Сандри Буллок в чоловічій команді? Де логіка? Сезон 1
Випуск 12. Раунд 1. Амбіційні плани Влада Ями. Де логіка? Сезон 1
Випуск 12. Раунд 2. Олена Шоптенко – фахівчиня з азартних ігор. Де логіка? ...
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