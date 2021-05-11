«Танцюлькі» і «Все або нічого» з’ясовуватимуть, чия фантазія працює краще в 3 раунді шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу. Влад Яма зізнається, що у нього ніколи не було бажання з’їсти солоний огірок і запити його молоком, проте він точно знає, які можуть бути наслідки цієї дії. А Юлія Саніна та Олена Шоптенко просто вразять Сергія Притулу своїми знаннями військової техніки. Учасники будуть настільки легко справлятися із завданнями, що ведучий приготує для них найскладніший ребус з тих, що вигадала команда програми. Що буде, якщо чоловічі труси об’єднати з гітарними струнами? Це ти дізнаєшся в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 просто зараз.

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