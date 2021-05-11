У 2 раунді шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 учасники зіграють в Було та загуло, в якому їм необхідно знайти відсутні предмети на картинках. Євген Кот буде стурбований відсутністю на Титаніку рятувальних шлюпок, а Сергій Притула пригадає, чим саме займалися Джек і Роза під час зіткнення лайнера з айсбергом. У цьому раунді з’ясується, що у жіночої команди «Танцюлькі» чудовий зір, що допоможе їм побачити, чого конкретно не вистачає на пилорамі і в казино. Гру Було та загуло дивись просто зараз в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

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