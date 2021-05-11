Video: Випуск 12. Раунд 2. Олена Шоптенко – фахівчиня з азартних ігор. Де логіка? Сезон 1

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Новий канал / Де логіка? / Сезон 1 / Де логіка: дивіться онлайн 12 випуск від 11.05.2021 / Випуск 12. Раунд 2. Олена Шоптенко – фахівчиня з азартних ігор. Де логіка? Сезон 1
11 травня

Випуск 12. Раунд 2. Олена Шоптенко – фахівчиня з азартних ігор. Де логіка? Сезон 1

У 2 раунді шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 учасники зіграють в Було та загуло, в якому їм необхідно знайти відсутні предмети на картинках. Євген Кот буде стурбований відсутністю на Титаніку рятувальних шлюпок, а Сергій Притула пригадає, чим саме займалися Джек і Роза під час зіткнення лайнера з айсбергом. У цьому раунді з’ясується, що у жіночої команди «Танцюлькі» чудовий зір, що допоможе їм побачити, чого конкретно не вистачає на пилорамі і в казино. Гру Було та загуло дивись просто зараз в шоу Де логіка? 12 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка 12 випуск 3 раунд дивитися онлайн

Випуск 12. Раунд 2. Олена Шоптенко – фахівчиня з азартних ігор. Де логіка? Сезон 1
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Випуск 12. Раунд 3. Притула дасть гравцям завдання із зірочкою. Де логіка? Сезон ...
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