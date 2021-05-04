Ти дивишся фінальний раунд в розважальному шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу. У грі Логічний пінг-понг командам нараховуються бали за кожен правильно розгаданий ребус. А це означає, що у аутсайдерів з’явиться шанс обігнати суперників на фінішній прямій. У шоу Де логіка? 2021 команди «Єллоу Субмарини» і «Брют» відгадуватимуть назви тварин, і допоможуть їм в цьому Леся Нікітюк, Віктор Бронюк та навіть Бетмен. Яка ж команда зможе вирвати перемогу в фінальному раунді? Дивись в шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 просто зараз.

Де логіка 11 випуск дивитися онлайн