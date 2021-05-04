Video: Випуск 11. Частина 4. Який серіал змусить команди страждати? Де логіка? Сезон 1

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04 травня

Випуск 11. Частина 4. Який серіал змусить команди страждати? Де логіка? Сезон 1

Дивись онлайн 4 раунд в розважальному шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021, в якому чоловіча команда продовжує наступати на п’яти своїм дружинам. У грі Вгадай мене учасники мають дивитися мультики, в яких зашифровані назви відомих фільмів і серіалів. У шоу Де логіка? 2021 маленький хлопчик з ножицями та поробками змусить гравців так довго думати над правильною відповіддю, що глядачі встигнуть сходити на кухню, заварити чай і поговорити з домашніми. Який серіал стане практично непереборною перешкодою для учасників? Дивись просто зараз в шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 11. Частина 4. Який серіал змусить команди страждати? Де логіка? Сезон 1
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