Ти дивишся 3 раунд в шоу Де логіка? 11 випуск 04.05.2021, в якому чоловіча команда нарешті почне перетягувати увагу на себе. Однак Сергію Притулі не сподобається такий хід подій, і в шоу Де логіка? 2021 він почне підказувати жіночій команді одними лише звуками. Завдяки грі Плюс-мінус ти дізнаєшся, як кришталево чиста репутація та популярність заважають Сергію Бабкіну та Ігорю Ласточкіну швидко давати правильні відповіді. Все це дивись в Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 11 випуск дивитися онлайн

Де логіка 11 випуск 4 раунд дивитися онлайн