Video: Випуск 11. Частина 3. Що заважає перемагати Ласточкіну і Бабкіну? Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 11 випуск від 04.05.2021 на Новому каналі частина 3 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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04 травня

Випуск 11. Частина 3. Що заважає перемагати Ласточкіну і Бабкіну? Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся 3 раунд в шоу Де логіка? 11 випуск 04.05.2021, в якому чоловіча команда нарешті почне перетягувати увагу на себе. Однак Сергію Притулі не сподобається такий хід подій, і в шоу Де логіка? 2021 він почне підказувати жіночій команді одними лише звуками. Завдяки грі Плюс-мінус ти дізнаєшся, як кришталево чиста репутація та популярність заважають Сергію Бабкіну та Ігорю Ласточкіну швидко давати правильні відповіді. Все це дивись в Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 11. Частина 3. Що заважає перемагати Ласточкіну і Бабкіну? Де логіка? Сезон 1
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