Ти дивишся 2 раунд в шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021, в якому учасники зіграють в Було та загуло. Гравці мають знайти відсутні предмети на представлених картинках і швидше суперників дати правильну відповідь. У шоу Де логіка? 2021 Сергій Притула зробить гучну заяву – Сніжана Бабкіна принизила ведучого програми, сказавши, що у нього немає серця! Як Сергій Притула впорається з цим? І кому подарує звання заслужених «пеньочків»? Дивись у 2 раунді шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 11 випуск дивитися онлайн

Де логіка 11 випуск 3 раунд дивитися онлайн