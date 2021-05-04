Video: Випуск 11. Частина 2. Сніжана Бабкіна вважає, що у ведучого немає серця. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 11 випуск від 04.05.2021 на Новому каналі частина 2 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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04 травня

Випуск 11. Частина 2. Сніжана Бабкіна вважає, що у ведучого немає серця. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся 2 раунд в шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021, в якому учасники зіграють в Було та загуло. Гравці мають знайти відсутні предмети на представлених картинках і швидше суперників дати правильну відповідь. У шоу Де логіка? 2021 Сергій Притула зробить гучну заяву – Сніжана Бабкіна принизила ведучого програми, сказавши, що у нього немає серця! Як Сергій Притула впорається з цим? І кому подарує звання заслужених «пеньочків»? Дивись у 2 раунді шоу Де логіка? 11 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 11. Частина 2. Сніжана Бабкіна вважає, що у ведучого немає серця. Де логіка? Сезон 1
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