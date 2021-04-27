Video: Випуск 10. Частина 5. Такого фіналу ще не було! Де логіка? Сезон 1

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27 квітня

Випуск 10. Частина 5. Такого фіналу ще не було! Де логіка? Сезон 1

Фінал розважального шоу Де логіка?10 випуск від 27.04.2021, в якому учасники зіграють в Логічний пінг-понг. Цього разу ребуси будуть присвячені морським істотам, і гравцям доведеться згадати весь шкільний курс біології та меню ресторанів. В останньому раунді битва буде настільки запеклою, що в кінці програми Сергій Притула зробить заяву – він змушений прийняти безпрецедентне рішення. Про що йдеться? І чому Надія Мейхер попросить ведучого не йти з телебачення? Дивись в фіналі шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 10 випуск дивитися онлайн

Випуск 10. Частина 5. Такого фіналу ще не було! Де логіка? Сезон 1
Випуск 10. Частина 1. Надія є, але шансів немає. Де логіка? Сезон 1 ...
Випуск 10. Частина 2. Зайві частини тіла, на думку Валерія Ославського. Де логіка? ...
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