Фінал розважального шоу Де логіка?10 випуск від 27.04.2021, в якому учасники зіграють в Логічний пінг-понг. Цього разу ребуси будуть присвячені морським істотам, і гравцям доведеться згадати весь шкільний курс біології та меню ресторанів. В останньому раунді битва буде настільки запеклою, що в кінці програми Сергій Притула зробить заяву – він змушений прийняти безпрецедентне рішення. Про що йдеться? І чому Надія Мейхер попросить ведучого не йти з телебачення? Дивись в фіналі шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

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