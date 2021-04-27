У розважальному шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 «Надія є» і «Шансів немає» зіграють у Вгадай мене – конкурс, де необхідно вгадувати назви фільмів та серіалів. У цьому раунді Сергію Притулі настільки сподобається дотепність і ерудиція одного з учасників, що він буквально захоче закружити цю людину на руках. Хто, на думку ведучого, своєю блискучою грою заслуговує величезної статуетки Оскар? І як донька Валерія Ославського допоможе йому розгадати складний ребус? Дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

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