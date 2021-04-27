Video: Випуск 10. Частина 4. Кому Притула хоче дати Оскар? Де логіка? Сезон 1

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27 квітня

Випуск 10. Частина 4. Кому Притула хоче дати Оскар? Де логіка? Сезон 1

У розважальному шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 «Надія є» і «Шансів немає» зіграють у Вгадай мене – конкурс, де необхідно вгадувати назви фільмів та серіалів. У цьому раунді Сергію Притулі настільки сподобається дотепність і ерудиція одного з учасників, що він буквально захоче закружити цю людину на руках. Хто, на думку ведучого, своєю блискучою грою заслуговує величезної статуетки Оскар? І як донька Валерія Ославського допоможе йому розгадати складний ребус? Дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 10. Частина 4. Кому Притула хоче дати Оскар? Де логіка? Сезон 1
Випуск 10. Частина 1. Надія є, але шансів немає. Де логіка? Сезон 1 ...
Випуск 10. Частина 2. Зайві частини тіла, на думку Валерія Ославського. Де логіка? ...
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