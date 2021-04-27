Video: Випуск 10. Частина 3. Надія Матвєєва змусить чоловіків мовчати. Де логіка? Сезон 1

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27 квітня

Випуск 10. Частина 3. Надія Матвєєва змусить чоловіків мовчати. Де логіка? Сезон 1

У 3 раунді шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 учасники зіграють в Плюс-мінус. Командам потрібно включити фантазію на максимум, щоб з легкістю розв’язувати ребуси. І це вдасться Надії Матвєєвій, яка просто розчавить суперників своєю енергією, ерудицією і життєвим досвідом. Телеведуча змусить Григорія Решетніка і Валерія Ославського мовчати, а потім покаже, як два розлучення можуть принести користь в житті. Приголомшливу гру Надії Матвєєвої дивись в 3 раунді розважального шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

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Випуск 10. Частина 3. Надія Матвєєва змусить чоловіків мовчати. Де логіка? Сезон 1
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