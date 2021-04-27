Video: Випуск 10. Частина 2. Зайві частини тіла, на думку Валерія Ославського. Де логіка? Сезон 1

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27 квітня

Випуск 10. Частина 2. Зайві частини тіла, на думку Валерія Ославського. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся 2 раунд в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021, в якому учасники зіграють в Третій зайвий. У цьому раунді ти дізнаєшся, які частини тіла Валерій Ославський вважає зайвими, і як поводиться Надія Матвєєва, коли вона злегка напідпитку. У шоу Де логіка? 2021 Григорій Решетнік нарешті перестане «виїжджати» коштом розумного співкомандника і нарешті сам почне давати правильні відповіді. У Третьому зайвому «Надія є» і «Шансів немає» йтимуть врівень, але жовтий трактор вирішить результат раунду. Дивись все це в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 10 випуск дивитися онлайн

Де логіка 10 випуск 3 раунд дивитися онлайн

Випуск 10. Частина 2. Зайві частини тіла, на думку Валерія Ославського. Де логіка? Сезон 1
Випуск 10. Частина 1. Надія є, але шансів немає. Де логіка? Сезон 1 ...
Випуск 10. Частина 3. Надія Матвєєва змусить чоловіків мовчати. Де логіка? Сезон 1 ...
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