Ти дивишся 2 раунд в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021, в якому учасники зіграють в Третій зайвий. У цьому раунді ти дізнаєшся, які частини тіла Валерій Ославський вважає зайвими, і як поводиться Надія Матвєєва, коли вона злегка напідпитку. У шоу Де логіка? 2021 Григорій Решетнік нарешті перестане «виїжджати» коштом розумного співкомандника і нарешті сам почне давати правильні відповіді. У Третьому зайвому «Надія є» і «Шансів немає» йтимуть врівень, але жовтий трактор вирішить результат раунду. Дивись все це в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 10 випуск дивитися онлайн

Де логіка 10 випуск 3 раунд дивитися онлайн