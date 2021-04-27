Video: Випуск 10. Частина 1. Надія є, але шансів немає. Де логіка? Сезон 1

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27 квітня

Випуск 10. Частина 1. Надія є, але шансів немає. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся розважальне шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021, в якому беруть участь зірки телеканалу СТБ. За жіночу команду зіграють Надія Мейхер і Надія Матвєєва, які вигадали цілком логічну назву «Надія є». А на чоловічій стороні битимуться Григорій Решетнік та Валерій Ославський, чия команда отримає назву «Шансів немає». У раунді Що спільного? Сергій Притула зізнається, що одне із завдань виявилося йому не по зубах, але саме з ним Надія Мейхер впоралася за лічені секунди. Що ж це за ребус? І чи зможеш ти швидко зрозуміти, що спільного між фотографом, кроликом і гральними картами? Перевіряй свою ерудицію в шоу Де логіка? 10 випуск від 27.04.2021 на сайті Нового каналу.

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