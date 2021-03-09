В останньому раунді шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 Ксенія Мішина, Олександр Еллерт, Злата Огневич і Тарас Цимбалюк повинні змагатися в умінні розгадувати ребуси на швидкість. Фінальний раунд буде вирішальним, бо за кожну правильну відповідь команда отримує бал. Богині та Хліб з’ясують, хто з них краще розбирається в домашніх приладах, які зашифровані в, на перший погляд, дивних предметах. Хто ж переможе в прем’єрному випуску? Дізнаєшся просто зараз в 1 випуску від 09.03.2021 шоу Де логіка?

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