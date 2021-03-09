Video: Випуск 1. Раунд 5. Кухонні прилади вирішать результат гри. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 1 випуск від 09.03.2021 на Новому каналі частина 5 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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09 березня

Випуск 1. Раунд 5. Кухонні прилади вирішать результат гри. Де логіка? Сезон 1

В останньому раунді шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 Ксенія Мішина, Олександр Еллерт, Злата Огневич і Тарас Цимбалюк повинні змагатися в умінні розгадувати ребуси на швидкість. Фінальний раунд буде вирішальним, бо за кожну правильну відповідь команда отримує бал. Богині та Хліб з’ясують, хто з них краще розбирається в домашніх приладах, які зашифровані в, на перший погляд, дивних предметах. Хто ж переможе в прем’єрному випуску? Дізнаєшся просто зараз в 1 випуску від 09.03.2021 шоу Де логіка?

Де логіка 1 випуск дивитися онлайн

Випуск 1. Раунд 5. Кухонні прилади вирішать результат гри. Де логіка? Сезон 1
Випуск 1. Раунд 1. Богині проти Хліба! Де логіка? Сезон 1
Випуск 1. Раунд 2. Марс виявиться командам не по-зубах. Де логіка? Сезон 1 ...
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