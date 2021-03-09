Video: Випуск 1. Раунд 4. Еллерт знає все про дружній секс. Де логіка? Сезон 1

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09 березня

Випуск 1. Раунд 4. Еллерт знає все про дружній секс. Де логіка? Сезон 1

Четвертий раунд шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 називається Вгадай мене. Сергій Притула покаже Ксенії Мішиній, Тарасу Цимбалюку, Олександру Еллерту і Златі Огневич декілька мультиків, в яких зашифровані назви відомих фільмів та серіалів. В ході раунду з’ясується, що хлопець Ксенії Мішиной лох, а у Еллерта в голові тільки секс по дружбі. Що ще нового ти зможеш дізнатися про знаменитостей? Дивись в шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу.

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