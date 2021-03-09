У третьому раунді шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 команди зіграють в Плюс-Мінус. Учасникам доведеться вгадувати, що буде, якщо поєднати дятла і цегляну стіну, голку і пустелю, оглядовий майданчик і Сатану. Також ти дізнаєшся, що в Олександра Еллерта асоціюється з болем, а у Ксенії Мішиної з дельфінами. Чи не посвариться ця яскрава пара після такого запеклого раунду? Дивись просто зараз в шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу.

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